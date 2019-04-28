Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев перед матче 25-го тура премьер-лиги с ЦСКА отметил, что его команда должна играть агрессивно. Он также добавил, что у "быков" много проблем.

– Есть проблемы с футболистами, – сказал Мусаев в эфире канала "Матч Премьер". – Постоянно кто-то травмирован или дисквалифицирован. Очень короткая обойма. Ну и есть проблемы в нас, которые мы озвучиваем команде. Но вам бы не хотел пока о них говорить.

– Перед вами стояла задача выбрать оптимальный состав, так как отсутствует вся центральная ось.

– Перед последними играми всегда сложно выбирать оптимальный состав. Не всегда мы попадали, в то что хотели, когда двигали игроков с фланга в центр и наоборот. Дилемма стоит уже на протяжении матчей восьми. Постоянно думаем, как сделать лучше.

– В матче с "Ахматом" было много атак через фланги. Сегодня будет нечто подобное?

– Мы делаем все, чтобы был традиционный "Краснодар". Матч с "Ахматом" не получился, мы были недостаточно агрессивны, долго переключались из обороны в атаку, давали сопернику много пространства, и, как следствие, он выглядел хорошо. Сегодня нам ни в коем случае нельзя этого делать. Надо быть агрессивными. Нужно показывать в атаке тот комбинационный уровень, который мы умеем.

ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 45 очка. "Краснодар" с 43 баллами располагается на 4-й строчке.

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