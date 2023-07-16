Председатель совета директоров «Зенита» Илюхина: «В достижениях не бывает конечной точки, двигаемся дальше!»

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина прокомментировала очередной титул клуба из Санкт-Петербурга.

«В 2023 году у «Зенита» 23 трофея. Самый титулованный клуб страны в 21 веке! В достижениях не бывает конечной точки, двигаемся дальше!» — цитирует Илюхину пресс-служба клуба.

15 июля в матче за OLIMPBET Суперкубок России, который прошел в Казани, «Зенит» обыграл ЦСКА (0:0, пенальти — 5:4) и в четвертый раз подряд стал обладателем трофея.