«Может, такое поражение будет последним». Евсеев после 0:6 от «Зенита»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев после поражения в матче 9-го тура Тинькофф-РПЛ против «Зенита» (0:6) намекнул на свое возможное увольнение. Специалист возглавляет «Уфу» с марта 2019 года, в прошлом сезоне команда под его руководством заняла девятое место.

— Тяжело что-то говорить, когда проигрываешь 0:6, — сказал Евсеев в эфире «Матч Премьер». — Если бы я знал, что случилось, наверное, этого бы и не произошло. Чем «Зенит» мог воспользоваться, он воспользовался. При первых перехватах доставлял большим игрокам вперед, этим соперник воспользовался.

— Это самое тяжелое поражение за время вашей работы в «Уфе».

— Оно может стать и последним.

— Почему?

— «Уфа» проиграла 0:6.

— Считаете, что у вас нет кредита доверия?

— Я ничего не считаю, я допускаю, что все возможно.