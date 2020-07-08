«Может быть, чтобы сделать покупку, нужно будет кого-то продать». Семак ответил на вопрос о трансферах

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 27-го тура Тинькофф премьер-лиги против «Сочи» (2:1) подчеркнул, что руководство клуба знает его позицию по трансферам.

— Есть ли наметки по подписанию новых контрактов?

— Мою позицию по трансферам руководство знает. Но ситуация сейчас непростая экономически. И мы немножко не понимаем, что мы можем сделать в трансферное окно. Может быть, чтобы сделать покупку, нужно будет кого-то продать. Одно за другое цепляется. Конкретики нет. Если она будет, то озвучит ее руководство. В ближайшее время узнаем все по поводу трансферных целей.

— Насколько принципиален результат в оставшихся матчах? Есть ли шанс увидеть Прохина и Шамкина в них?

— Есть шанс. Мы хотели выпустить Шамкина, но течение матча не позволило Даниилу выйти. Все смотрятся хорошо.

— Осорио сегодня сыграл пятый матч в премьер-лиге. Опция выкупа активирована? Он остается в команде?

— По Осорио более подробно вам может сказать генеральный директор. На данный момент опция не активирована, так как Осорио сыграл недостаточнее число матчей. Переговоры ведутся. (Гоша Чернов)