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Мозес провел первую тренировку в «Спартаке»

22:50
Виктор Мозес. Фото ФК «Спартак»
Виктор Мозес. Фото ФК «Спартак»
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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес провел первую тренировку в команде, сообщает официальный Twitter клуба.

15 октября московский клуб объявил об аренде хавбека у «Челси» до конца сезона-2020/21 с правом выкупа. Мозес будет выступать за «Спартак» под 8-м номером.

В прошлом сезоне Мозес играл на правах аренды за «Фенербахче» (7 матчей, 1 гол и 1 голевая) и «Интер» (20 игр, 5 результативных передач).

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