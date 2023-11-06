Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:06

Мойзес считает «Краснодар», «Зенит» и «Спартак» главными соперниками ЦСКА в борьбе за чемпионство

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал победу команды над «Пари НН» в матче 14-го тура РПЛ (3:2).

«Победа над «Пари НН» очень важна для нас. Мы взяли три очка и смогли подняться в турнирной таблице. Это не может не радовать. Мы долго не могли выиграть, но день за днем продолжали работать над собой. Все игроки были сконцентрированы на тренировках и шаг за шагом мы пришли к победам», — цитирует Мойзеса Metaratings.ru.

Также футболист назвал главных соперников команды в чемпионате России.

«Главные соперники ЦСКА? «Краснодар», «Зенит» и «Спартак», но мы должны думать о себе», — добавил он.

«Краснодар» набрал 31 очко и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России. 11 ноября «быки» на выезде сыграют против «Зенита», который идет вторым в РПЛ, имея в активе 29 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/moizes-krasnodar-zenit-i-spartak-glavnye-soperniki-cska-v-borbe-za-chempionstvo-302643/
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Ходыкин — о четверных в парном катании: «Всегда хочется выделяться и делать что-то уникальное»
Ходыкин — о Собининой: «Когда я уже переходил в пары, Таисия только делала первые шаги на льду»
Институт прикладной геофизики: на Земле произошла сильная магнитная буря
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
В ВСУ рассказали о реакции солдат на слова Залужного
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Крылья Советов» и другие матчи
Масалитин назвал момент, ожививший игру в дерби «Спартака» и «Локомотива»
Ненахов: «В матче у нас было больше моментов, стоило дожимать «Спартак»
«Оренбург» — «Ростов». Онлайн-трансляция матча
Мелик-Гусейнов: «До зимней паузы для «Пари НН» каждая игра важна»
Бушманов: «У «Краснодара» есть все, чтобы конкурировать с «Зенитом» за чемпионство»
«Оренбург» — «Ростов»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Акинфеев рассказал, что получил три высших образования

Масалитин назвал момент, ожививший игру в дерби «Спартака» и «Локомотива»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
6
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
7
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 1
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости