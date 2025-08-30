Мойзес — о домашнем спортзале: «Одна комната — тренажерный зал, вторая — для физиотерапии и восстановления»

Защитник ЦСКА Мойзес рассказал о своем домашнем спортивном зале.

«Одна комната — тренажерный зал, вторая предназначена для физиотерапии и восстановления. Хочется развить его в части физиотерапии. Да, я стараюсь покупать все необходимые тренажеры и приборы для улучшения своей производительности. Честно, я не знаю точное количество своих тренажеров, но поверьте — их достаточно.

Соседи знают, что я спортсмен, и уважают мою работу. Никогда не было никаких проблем. Единственная жалоба, которая поступала, была из-за дочки, которая слишком громко бегала по квартире (смеется). То есть, она бегает громче, чем я поднимаю железо (смеется)», — цитирует 30-летнего бразильца пресс-служба ЦСКА.

Мойзес играет за ЦСКА с июля 2023 года. В сезоне-2025/26 он в 10 матчах во всех турнирах сделал 3 результативные передачи.