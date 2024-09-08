Президент «Оренбурга» Еремякин: «Флорентин выбыл очень надолго»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о сроках восстановления полузащитника Габриэля Флорентина.

«Сроки восстановления Флорентина? Он выбыл, видимо, очень надолго», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

В матче ФОНБЕТ Кубка России против «Локомотива» (3:2) 25-летний аргентинец получил разрыв крестообразных связок. В текущем сезоне Флорентин провел 4 матча и сделал 2 результативные передачи.