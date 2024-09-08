Президент «Оренбурга» Еремякин: «Флорентин выбыл очень надолго»
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о сроках восстановления полузащитника Габриэля Флорентина.
«Сроки восстановления Флорентина? Он выбыл, видимо, очень надолго», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».
В матче ФОНБЕТ Кубка России против «Локомотива» (3:2) 25-летний аргентинец получил разрыв крестообразных связок. В текущем сезоне Флорентин провел 4 матча и сделал 2 результативные передачи.
Источник: РБ Спорт
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|0
|2
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|15
|
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|2
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|
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|1
|2
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|
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|
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|
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|1
|2
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|5
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|7
|0
|5
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|5
|
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|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
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|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
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|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
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Зенит
|7
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|
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Рубин
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ЦСКА
|4
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|
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Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
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|
|
Бителло
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|И
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|Ж
|
|
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