Мостовой заявил, что не готов отыграть весь матч памяти Черенкова

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал проведение ретроматча памяти Федора Черенкова.

— Готовы ли вы отыграть полный матч после больничного?

— Нет, не готов. Играть не буду, могу сразу сказать. Буду помогать Олегу Ивановичу. Если будет ничья, может, пробью пенальти.