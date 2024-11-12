Газзаев: «Большая честь участвовать в матче памяти Черенкова»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал проведение ретро-матча памяти Федора Черенкова.

«Очень большая честь участвовать в таком матче. Черенков был блистательным игроком: техничным и грамотным. Я хорошо его знал. Такие турниры надо проводить. Потому что если мы не будем знать свое прошлое, то и будущего не будет у нас», — сказал Романцев на пресс-конференции.