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Сегодня, 15:48

Мостовой: «Черенков всегда спрашивал разрешение. Это что-то с чем-то»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал о человеческих качествах экс-хавбека красно-белых Федора Черенкова.

«Когда мы говорим фамилию Черенков, мы говорим о человеческих качествах. Сейчас такого не хватает. В 1987-м я жил на базе в Тарасовке. У нас была комната, где мы смотрели всегда матчи. За день до игры сидел там. И вдруг дверь открывается и заходит Федя. Я сижу и думаю: «Елки палки, что-то не то...». Он заходит и спрашивает: «Сань, я могу зайти с тобой посмотреть?». Я так удивился. И он всегда спрашивал разрешение. Это что-то с чем-то», — сказал Мостовой.

Игра ветеранов московских «Спартака» и «Динамо» в память о Черенкове пройдет 13 ноября на «Лукойл Арене», информирует пресс-служба РФС. Начало — в 20:00.

Александр Мостовой
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Мостовой заявил, что не готов отыграть весь матч памяти Черенкова

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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