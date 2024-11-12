Мостовой: «Черенков всегда спрашивал разрешение. Это что-то с чем-то»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал о человеческих качествах экс-хавбека красно-белых Федора Черенкова.

«Когда мы говорим фамилию Черенков, мы говорим о человеческих качествах. Сейчас такого не хватает. В 1987-м я жил на базе в Тарасовке. У нас была комната, где мы смотрели всегда матчи. За день до игры сидел там. И вдруг дверь открывается и заходит Федя. Я сижу и думаю: «Елки палки, что-то не то...». Он заходит и спрашивает: «Сань, я могу зайти с тобой посмотреть?». Я так удивился. И он всегда спрашивал разрешение. Это что-то с чем-то», — сказал Мостовой.