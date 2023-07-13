Якимов рассказал, как Евсеев обливал всех шампанским после сохранения «Факелом» прописки в РПЛ
Полузащитник «Факела» Вячеслав Екимов рассказал, что изменил Вадим Евсеев в игре команды в концовке чемпионата, а также рассказал о праздновании сохранения прописки в чемпионате России.
«Когда Вадим Валентинович пришел, сразу сказал, что глобальных изменений не планируется. Он видел, что команда готова биться и решать задачу на сезон. Надо было только добавить несколько нюансов в обороне и атаке, что он и начал делать. В оборонительных действиях он подкорректировал отдельные моменты, а в атаке изложил свое видение, как повысить результативность. Никаких гаек он не закручивал, схем не менял и грандиозных перемен не делал. Как Вадим Валентинович отметил в раздевалке сохранение командой прописки в элите? Он взял большую бутылку шампанского и разбрызгал его во все стороны. Было очень весело, и все отпраздновали успех», — приводит слова Екимова Metaratings.ru.
В минувшем сезоне «Факел» с 30 очками финишировал на 14-м месте в РПЛ. В стыковых матчах воронежский клуб обыграл «Енисей» (1:0, 2:0). Команда второй сезон подряд сыграет в высшем дивизионе.
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
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7
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8
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9
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10
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11
|Урал
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12
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13
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14
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15
|Рубин
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16
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|21.07
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
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|15:15
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Пари НН – Зенит
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|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
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|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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|23.07
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Сочи – Балтика
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