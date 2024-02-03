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3 февраля, 19:58

Мостовой: «Остаюсь при своем мнении — главным фаворитом РПЛ является «Зенит»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал чемпионскую в РПЛ.

«Две-три игры после паузы покажут возможности клубов. Там будет сплетение команд, которые находятся вверху турнирной таблицы. Мы все прогнозы уже делали в начале сезона. Я остаюсь при своем мнении — главным фаворитом является «Зенит». В начале сезона санкт-петербургскую команду трясло, поэтому «Краснодар» вырвался в лидеры и другие клубы находятся рядом. «Зенит» потерял Малкома, не играл Вендел в первых матчах, поэтому объективно был спад. Сейчас команда собралась, у них есть скамейка. Они восстановились, но другие их далеко уже не отпускают. Так будет до конца чемпионата», — приводит слова Мостового Betonmobile.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, имея в активе 38 очков. На второй строчке «Зенит» (36 очков), на третьей — «Динамо» (32).

Источник: https://betonmobile.ru/mostovoy-schitaet-chto-chempionskaya-gonka-budet-prodolzhatsya-do-poslednego-tura-rpl
Александр Мостовой
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
9
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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