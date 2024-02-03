Мостовой: «Остаюсь при своем мнении — главным фаворитом РПЛ является «Зенит»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал чемпионскую в РПЛ.

«Две-три игры после паузы покажут возможности клубов. Там будет сплетение команд, которые находятся вверху турнирной таблицы. Мы все прогнозы уже делали в начале сезона. Я остаюсь при своем мнении — главным фаворитом является «Зенит». В начале сезона санкт-петербургскую команду трясло, поэтому «Краснодар» вырвался в лидеры и другие клубы находятся рядом. «Зенит» потерял Малкома, не играл Вендел в первых матчах, поэтому объективно был спад. Сейчас команда собралась, у них есть скамейка. Они восстановились, но другие их далеко уже не отпускают. Так будет до конца чемпионата», — приводит слова Мостового Betonmobile.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, имея в активе 38 очков. На второй строчке «Зенит» (36 очков), на третьей — «Динамо» (32).