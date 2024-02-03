В «Зените» подтвердили, что Вендел находится в расположении клуба

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» опроверг информацию об отсутствии полузащитника Вендела на втором сборе команды из Санкт-Петербурга, который начался 1 февраля в Катаре.

«Вендел не приехал на второй сбор «Зенита»? Вендел в Дохе», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее Sport24 сообщил, что Вендел не приехал на второй сбор команды. После этого агент полузащитника Тьяго Рибейро рассказал «СЭ», что футболист только вернулся в расположение «Зенита».

Вендел в этом сезоне провел 18 матчей, забил 4 гола и отдал 6 ассистов. «Зенит» после 18 туров занимает второе место в в РПЛ, набрав 36 очков.