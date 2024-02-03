Булыкин рассказал, что даст «Спартаку» и «Ростову» Зимний кубок РПЛ

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отметил, что участие в Winline Зимнем кубке РПЛ даст «Спартаку» и «Ростову» почувствовать уверенность.

«Конечно, это здорово, когда есть практически официальные матчи, можно посмотреть команду, проверить резерв, успеть во время межсезонья выиграть какой-то титул. Как у нас любят говорить: чемпион зимних сборов. Понятно, что это определение шуточное и не влияет на то, как ты будешь играть в чемпионате, и дает большую информацию для тренерского штаба», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

Зимний Кубок РПЛ проходит со 2 по 14 февраля в ОАЭ. В нем участвуют четыре команды: российские «Спартак» и «Ростов», а также казахстанский «Кайрат» и чемпион ОАЭ «Шаббаб Аль-Ахли».