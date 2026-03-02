Мостовой считает, что ЦСКА не хватает Дивеева в обороне

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением о поражении ЦСКА от «Ахмата» (0:1) в 19-м туре РПЛ.

«Я удивлен. Вроде Лусиано Гонду купили и Дмитрий Баринов перешел. Но здесь «Ахмат» молодец. ЦСКА не стоит сбрасывать со счетов. Не хватает ли им Игоря Дивеева? Да. Это сильная потеря. Но у них еще в этом матче не играл Мойзес. В этой игре их отсутствие сказалось», — сказал Мостовой «СЭ».

После 19 туров ЦСКА с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» одержал третью победу подряд в чемпионате и с 25 очками поднялся на седьмую строчку.

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