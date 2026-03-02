Литвинов считает, что судья не должен был назначать пенальти в ворота «Спартака» в конце матча против «Сочи»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов оценил эпизод с назначением пенальти в ворота «Спартака» в концовке матча против «Сочи» (3:2) в 19-м туре РПЛ.

На последних минутах компенсированного времени арбитр Евгений Буланов после подсказки ВАР и видеопросмотра эпизода назначил пенальти в ворота красно-белых — Литвинов в своей штрафной площади придержал за футболку защитника «Сочи» Александра Солдатенкова.

— Был ли пенальти?

— Разберут — скажут. Я считаю, нет, — цитирует Литвинова «РБ Спорт».

«Спартак» с 32 очками занимает шестое место в РПЛ. «Сочи» (9 очков) остается последним в турнирной таблице.

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