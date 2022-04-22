«Они будут драться». Кавазашвили заявил, что «Ростов» всегда удачно играет со «Спартаком»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с «Ростовом» в рамках 26-го тура Тинькофф РПЛ.

«Спартак» сейчас на подъеме, думаю, он будет стараться показать и доказать. «Ростов» сейчас возглавляет главный тренер сборной. Они всегда играют со «Спартаком» очень удачно. Не могу сказать, что будет дальше. Но игры сейчас будут интересные. Не знаю, как сыграют команды, но то, что они будут драться, бесспорно», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Матч состоится 24 апреля в Ростове-на-Дону, начало — в 16.30 по московскому времени. На данный момент «Ростов» и «Спартак» имеют равное количество очков (31).