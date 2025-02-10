Агент Дркушича: «У Вани все отлично в «Зените»

Младен Ратковица, агент защитника «Зенита» Вани Дркушича, рассказал об адаптации игрока в петербургской команде.

«Мы разговаривали с Ваней, у него все отлично в «Зените». Ему все очень нравится, команда прекрасно его приняла. Он уже сыграл два матча в новой команде, старается показать себя. Чрез приветственный коридор Ваня прошел в первый же день в «Зените», это традиция во многих клубах. Это забавно и это помогает игрокам сблизиться. Могу сказать, что обошлось без травм, Дркушич достаточно силен, чтобы пройти такой коридор без повреждений», — приводит слова Ратковицы «РБ Спорт».

Напомним, первую часть сезона Дркушич провел на правах аренды в «Црвене Звезде».

После 18 туров «Зенит» с 39 очками идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» (39) по дополнительным показателям. «Спартак» (37) располагается на третьей позиции, «Динамо» (35) — на четвертой.