Мостовой — о критике судейства Карпиным: «Все это эмоции, без них в футболе никуда»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на критику судейства главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным в матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

«Кто-то что-то сказал на эмоциях. Все это эмоции, без них в футболе никуда. Не думаю, что это как-то может повлиять на «Ростов» в конце сезона. Все будет нормально», — сказал Мостовой «СЭ».

На последних минутах встречи еще при счете 1:0 в пользу своей команды Карпин получил желтую карточку. После финального свистка Карпин вышел на поле, чтобы высказать претензии главному арбитру встречи Кириллу Левникову. Судья показал тренеру красную карточку.