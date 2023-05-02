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Бышовец считает, что работа в «Динамо» стала вызовом для Йокановича

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец оценил результаты работы главного тренера московского клуба Славиши Йокановича.

«Для Йокановича это было вызовом. Перед ним стояла сложная задача объединения игроков. Причем не только тех, что были, но и легионеров, которые усилили команду. Конечно, сегодняшние результаты «Динамо» огорчают, но объективно ситуация довольно сложная. Например, Абаскаль, несмотря на ситуацию вокруг команды и уход руководителя, сумел объединить игроков. «Динамо» же испытывает проблемы с командной структурой действий. Мы переоценивали и переоцениваем Шварца. Команда проявила себя хорошо, но концовка была проиграна. Был проигран Кубок России и бронзовые медали. А ведь у команды были шансы побороться за «золото», — цитирует Бышовца Metaratings.ru.

Йоканович возглавляет московский клуб с лета 2022 года. После 25 туров команда располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 39 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/byshovec-rabota-v-dinamo-stala-vyzovom-dlya-iokanovicha-no-my-pereocenivaem-komandu-shvarca-247869/
Анатолий Бышовец
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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