Мостовой объяснил, почему тренировал детей академии «Зенита»: «Лучшему пенальтисту подарил спартаковский шарф»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» рассказал об опыте обучения детей из академии «Зенита».

— Почему вы тренировали детей в футболке «Зенита»?

— Нет, я не тренировал. Это был мастер-класс. Мы удивились! Нас пригласили, сказали, что будет футбольная школа и все. Когда приехали, я увидел детей, все в футболках «Зенита». Ну а что было делать?

— И что вы подумали?

— «Ничего себе!» Вы знаете, где это проходило, это город Салават. Я просто не знал. Ну а что, дети же все одинаковые.

— Ну все-таки «Зенит».

— Ну да, и что. Прикольно было! Мне понравилось.

— Дети понимали, что с ними легенда «Спартака»?

— Да нет, конечно. Но ты получаешь удовольствие от общения с ними, как они бегают. Кстати, лучшему пенальтисту я подарил спартаковский шарф.

— Он был рад?

— Да, конечно, он был рад.

— Тренировать основную команду «Зенита» для вас возможно?

— Нет-нет, это немного другой вопрос.

Ранее Мостовой провел мастер-класс с детьми Салаватского филиала футбольной академии ФК «Зенит».

Будучи футболистом, Мостовой выступал за такие команды, как «Спартак», «Сельта», «Бенфика», «Кан», «Страсбург», «Алавес». В составе красно-белых он стал чемпионом СССР и обладателем Кубка Федерации футбола СССР. В 2005 году Мостовой завершил карьеру игрока.

Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС 21 августа.