Дзюба: «Зенит» — сильная команда, но непобедимых нет»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Сверхмотивация на «Зенит»? С некоторыми ребятами я близко общаюсь, но этих тем не касаемся, буду рад их увидеть. А с некоторыми я как-то спокоен. С нетерпением ждем, готовимся. У нас каждый матч, как финальная игра, нужно максимально подниматься в таблице. «Зенит» — сильная команда, флагман нашего футбола, но непобедимых нет. Мы их не боимся, тем более дома, будет очень интересная игра», — приводит «РБ Спорт» слова Дзюбы.

34-летний форвард выступает за «Локомотив» с февраля 2022 года. В составе железнодорожников он провел четыре матча в РПЛ, забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу.