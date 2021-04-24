Мостовой — о матче «Спартак» — ЦСКА: «Ожидается битва с ничейным результатом»
Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 27-го тура Тинькофф РПЛ между красно-белыми и ЦСКА.
«Фаворита на данный момент у меня нет, потому что и те, и другие проиграли в последних играх. По итогу ЦСКА вылетел из полуфинала кубка, а «Спартак» вообще проиграл с таким разгромом. В обеих командах, конечно, есть свои лидеры, но все-таки сильнее команда красно-белых», — рассказал Мостовой «СЭ».
Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 25 апреля. Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.
(Ангелина Коляда)
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