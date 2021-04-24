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Мостовой — о матче «Спартак» — ЦСКА: «Ожидается битва с ничейным результатом»

14:31
Александр Мостовой. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Мостовой. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 27-го тура Тинькофф РПЛ между красно-белыми и ЦСКА.

«Фаворита на данный момент у меня нет, потому что и те, и другие проиграли в последних играх. По итогу ЦСКА вылетел из полуфинала кубка, а «Спартак» вообще проиграл с таким разгромом. В обеих командах, конечно, есть свои лидеры, но все-таки сильнее команда красно-белых», — рассказал Мостовой «СЭ».

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 25 апреля. Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.

(Ангелина Коляда)

Спартак — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры