«Спартак» поздравил бывшего защитника клуба Таски с днем рождения
«Спартак» на клубной странице в Twitter 24 апреля поздравил с днем рождения бывшего защитника красно-белых Сердара Таски.
Сегодня немецкому футболисту исполняется 34 года.
Таски с перерывами провел в «Спартаке» пять лет. Во всех турнира он сыграл в 74 матчах и забил 3 мяча за красно-белых.
Вместе со «Спартаком» немец стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.
Alles Gute zum Geburtstag, Serdar! ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 24, 2021
Поздравляем с днём рождения бывшего защитника «Спартака», чемпиона России и обладателя Суперкубка Сердара Таски ?? pic.twitter.com/Mfnwbo3s7H
Последние два года игрок находится без клуба, но о завершении карьеры официально не объявлял.
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