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«Спартак» поздравил бывшего защитника клуба Таски с днем рождения

14:47
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«Спартак» на клубной странице в Twitter 24 апреля поздравил с днем рождения бывшего защитника красно-белых Сердара Таски.

Сегодня немецкому футболисту исполняется 34 года.

Таски с перерывами провел в «Спартаке» пять лет. Во всех турнира он сыграл в 74 матчах и забил 3 мяча за красно-белых.

Вместе со «Спартаком» немец стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

Последние два года игрок находится без клуба, но о завершении карьеры официально не объявлял.

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