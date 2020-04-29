Мостовой не воспринимает серьезно информацию, что Николич может сменить Семина

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном назначении главным тренером «Локомотива» сербского специалиста Марко Николича.

— Пока бессмысленно будоражить эту тему, — цитируют «Известия» Мостового. — Сейчас главное, что обсуждают в футбольном мире, — это трансферы, назначения, увольнения и т.д. Просто потому что больше ничего не происходит. Поэтому я пока не отношусь серьезно к этой информации. А так, понятно, что для любого специалиста, который придет после Семина, эта должность будет расстрельной. Но нужно понимать, что ни один тренер не может работать в команде всю жизнь. Да, бывали случаи, когда специалисты возглавляли клубы по 20-30 лет. Но потом они уходили, и на их место приходили новые люди.