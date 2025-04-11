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11 апреля 2025, 14:00

Мостовой — о видео Вендела в соцсетях: «В свободное время может делать все что хочет. Он потом выходит и играет лучше всех»

Дарик Агаларов
корреспондент

Экс-футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о видеозаписи вечеринки полузащитника «Зенита» Вендела после матча 23-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«У Вендела шикарная зарплата. Он много лет в «Зените», успел заработать кучу денег. Он отдыхает от жизни и правильно делает. Какая разница, где его и с кем видели. Он в свободное время может делать все что хочет. Главное, чтобы он на поле пользу приносил. А Вендел потом выходит и играет лучше всех. У нас половина получают бешеные деньги, выходят на поле, а их по 40 минут на поле не можешь найти. Потом эти же люди в 30 лет карьеру заканчивают и все рассказывают. А ты статистику игрока потом поднимаешь и видишь, что за всю карьеру у человека 10 голов в чемпионате России», — сказал Мостовой «СЭ».

Вендел опубликовал у себя в соцсетях видео с вечеринки после матча 23-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

Клуб принял решение не применять штрафные санкции к игроку.

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Александр Мостовой
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
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 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
10
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
11
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
12
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
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10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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И К Ж
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