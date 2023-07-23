Мостовой назвал Хлусевича лидером «Спартака» в матче против «Оренбурга»: «Когда здорово, тогда здорово»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» оценил игру хавбека красно-белых Даниила Хлусевича в матче 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (3:2).

Хлусевич сделал дубль в ворота оренбуржцев, его второй гол принес «Спартаку» победу.

«Молодец! Он сегодня брал игру на себя. Когда здорово, тогда здорово! Надо похвалить его за этот матч. В игре он был одним из лидеров наряду с Мозесом и Промесом», — сказал Мостовой «СЭ».

Голы в ворота «Оренбурга» стали для Хлусевича первыми в составе «Спартака».