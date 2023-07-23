Хлусевич: «Основная задача — это побеждать в каждом матче»
Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о матче первого тура РПЛ с «Оренбургом» (3:2) и целях на предстоящий сезон.
— В какой-то момент проигрывали 1:2. Спасибо ребятам, что играли до конца. Удалось победить в итоге.
— Какие задачи стоят у команды?
— Основная задача — это побеждать в каждом матче.
— «Спартак» будет чемпионом в этом году?
— Прошел первый тур, мы не можем об этом говорить. Будем замахиваться на самые высокие задачи.
— Были слухи о твоем переходе в один из европейских клубов. С кем-то вел переговоры?
— Я вообще ничего не знаю. Всем занимается мой агент.
— Был и плохой эпизод, когда вы пропустили. Кто ошибся?
— Не буду сейчас говорить, кто виноват. В любом случае, гол пропускает команда. Тренер скажет, какие были ошибки и что будем исправлять.
— Давило ли, что долго не забивал?
— Нет, сильно не давило. Но в любом случае я держал это в голове. В последнее время это не оказывает давления, потому что все-таки это не самая главная обязанность крайнего защитника, но всегда хочется забивать и помогать команде. Очень доволен, что сегодня получилось забить два гола и помочь команде.
— Есть ли игрок, на которого вы хотите быть похожим?
— В данном случае нет, в общем смотрю матчи больших клубов. И какие-то моменты от каждого берешь себе. Где-то добавляешь в тренировках, потом в играх.
— Это ваш лучший матч за «Спартак»?
— Если брать по голам, то конечно. Достаточно хорошие мячи забил, второй гол больше понравился. Хороший розыгрыш был. Работаем на тренировках, чтобы совершенствоваться.
— Вас мотивировала история, что «Спартак» ищет крайнего защитника?
— Я не слежу ни за чем. Я тренируюсь и делаю максимум от себя и что от меня требуют.
— Фамилия Рожерио вам что-то говорит?
— Знаете, мне что-то говорит «Спартак»! Это название клуба, за который я играю. Я слышал, но ничего более.
— Что за агент который ведет переговоры по поводу вас с итальянскими клубами?
— Я ничего не знаю. Все дела ведет мой агент. Как его зовут? Олег. Фамилия? Можете узнать в интернете. Там же все есть.
— Вы чувствуете, что в связи с возможным уходом Вендела и Малкома у вас появляется больше шансов?
— Я не слежу за «Зенитом». Я играю в «Спартаке». Это основное.
— Вы можете сказать, что у вас с «Зенитом» шансы 50 на 50?
— Это только первый тур. Мы заработали три очка, это самое важное. Дальше будет видно.
Во втором туре чемпионата России «Спартак» дома сыграет с «Балтикой», матч состоится 31 июля, начало — 19.30 мск.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
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2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
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3
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
4
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|0 : 2
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|2 : 2
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 2
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|3 : 2
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|2
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Даниил Хлусевич
Спартак
|2
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Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
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Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
|
|
Кейта Бальде
Спартак
|1
|0
|1