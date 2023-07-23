Хлусевич: «Основная задача — это побеждать в каждом матче»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о матче первого тура РПЛ с «Оренбургом» (3:2) и целях на предстоящий сезон.

— В какой-то момент проигрывали 1:2. Спасибо ребятам, что играли до конца. Удалось победить в итоге.

— Какие задачи стоят у команды?

— Основная задача — это побеждать в каждом матче.

— «Спартак» будет чемпионом в этом году?

— Прошел первый тур, мы не можем об этом говорить. Будем замахиваться на самые высокие задачи.

— Были слухи о твоем переходе в один из европейских клубов. С кем-то вел переговоры?

— Я вообще ничего не знаю. Всем занимается мой агент.

— Был и плохой эпизод, когда вы пропустили. Кто ошибся?

— Не буду сейчас говорить, кто виноват. В любом случае, гол пропускает команда. Тренер скажет, какие были ошибки и что будем исправлять.

— Давило ли, что долго не забивал?

— Нет, сильно не давило. Но в любом случае я держал это в голове. В последнее время это не оказывает давления, потому что все-таки это не самая главная обязанность крайнего защитника, но всегда хочется забивать и помогать команде. Очень доволен, что сегодня получилось забить два гола и помочь команде.

— Есть ли игрок, на которого вы хотите быть похожим?

— В данном случае нет, в общем смотрю матчи больших клубов. И какие-то моменты от каждого берешь себе. Где-то добавляешь в тренировках, потом в играх.

— Это ваш лучший матч за «Спартак»?

— Если брать по голам, то конечно. Достаточно хорошие мячи забил, второй гол больше понравился. Хороший розыгрыш был. Работаем на тренировках, чтобы совершенствоваться.

— Вас мотивировала история, что «Спартак» ищет крайнего защитника?

— Я не слежу ни за чем. Я тренируюсь и делаю максимум от себя и что от меня требуют.

— Фамилия Рожерио вам что-то говорит?

— Знаете, мне что-то говорит «Спартак»! Это название клуба, за который я играю. Я слышал, но ничего более.

— Что за агент который ведет переговоры по поводу вас с итальянскими клубами?

— Я ничего не знаю. Все дела ведет мой агент. Как его зовут? Олег. Фамилия? Можете узнать в интернете. Там же все есть.

— Вы чувствуете, что в связи с возможным уходом Вендела и Малкома у вас появляется больше шансов?

— Я не слежу за «Зенитом». Я играю в «Спартаке». Это основное.

— Вы можете сказать, что у вас с «Зенитом» шансы 50 на 50?

— Это только первый тур. Мы заработали три очка, это самое важное. Дальше будет видно.

Во втором туре чемпионата России «Спартак» дома сыграет с «Балтикой», матч состоится 31 июля, начало — 19.30 мск.