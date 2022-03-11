Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 20:06

Александр Мостовой: «Спартак» продолжит победную серию в матче с «Краснодаром»

Мостовой ставит на «Спартак» в матче против «Краснодара»
Иван Шитик
Корреспондент

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых в рамках 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

«Однозначным фаворитом будет «Спартак». Думаю, что «Спартак» после победы над «Динамо» продолжит свою серию. Я еще после поражения от ЦСКА сказал, что «Спартаку» не повезло — играли не хуже, а моментами даже лучше. Перед матчем с «Динамо» я сказал, что «Спартак» точно не проиграет, может, даже выиграет. «Спартак» выиграл, причем уверенно. Все начали искать, почему так плохо «Динамо» сыграло. Когда-то «Динамо» должно было плохо сыграть, а «Спартак» их за это наказал.

Сейчас видим «Краснодар» без иностранцев, будем привыкать к этому. Думаю, что «Спартак» должен выигрывать у «Краснодара», — сказал Мостовой в интервью Betonmobile.ru.

Матч «Спартак» — «Краснодар» состоится в воскресенье, 13 марта.

13.03.2022 | Спартак — Краснодар
Источник: https://betonmobile.ru/aleksandr-mostovoy-spartak-prodolzhit-pobednuyu-seriyu-v-matche-s-krasnodarom

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
Александр Мостовой
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Публичное выступление: секреты успешного ораторского искусства
«Клуб находится в финансовом хаосе»: британские СМИ рассказали, через сколько дней умрет «Челси» без Абрамовича
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 21-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
РПЛ: все легионеры — кто остается и кто уехал
Бакаев о матче с «Краснодаром»: «Если будет недооценка, то мы поплатимся за это»
«Про какой спортивный принцип говорит Зарема?! У «Спартака» никто не уехал, а из «Краснодара» — семь легионеров!» Президент «Урала» — за 18 команд в РПЛ
Виктор Онопко вошел в тренерский штаб «Ростова»
Самедов: «Я за сохранение спортивного принципа — команды должны вылетать и подниматься»
Правительство рассмотрит предложения РФС по мерам экономической поддержки футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Краснодара» Вандерсон перешел на правах аренды в «Интернасьонал»

РПЛ: все легионеры — кто остается и кто уехал
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости