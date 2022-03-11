Александр Мостовой: «Спартак» продолжит победную серию в матче с «Краснодаром»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых в рамках 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

«Однозначным фаворитом будет «Спартак». Думаю, что «Спартак» после победы над «Динамо» продолжит свою серию. Я еще после поражения от ЦСКА сказал, что «Спартаку» не повезло — играли не хуже, а моментами даже лучше. Перед матчем с «Динамо» я сказал, что «Спартак» точно не проиграет, может, даже выиграет. «Спартак» выиграл, причем уверенно. Все начали искать, почему так плохо «Динамо» сыграло. Когда-то «Динамо» должно было плохо сыграть, а «Спартак» их за это наказал.

Сейчас видим «Краснодар» без иностранцев, будем привыкать к этому. Думаю, что «Спартак» должен выигрывать у «Краснодара», — сказал Мостовой в интервью Betonmobile.ru.

Матч «Спартак» — «Краснодар» состоится в воскресенье, 13 марта.

13.03.2022 | Спартак — Краснодар