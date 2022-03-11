«Локомотив» с минимальным счетом победил «Спартак» в матче молодежных команд

«Локомотив» на своем поле победил «Спартак» в рамках 19-го тура чемпионата России среди молодежных команд. «Локо» одолел соперника с минимальным счетом — 1:0.

М-Лига

19-й тур

«Локомотив — мол.» (Москва) — «Спартак — мол.» (Москва) — 1:0 (1:0)

Гол: Погостнов, 3.

Судья: Голов (Омск).

11 марта. Москва. Стадион «Сапсан Арена».