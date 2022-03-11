Нападающий «Краснодара» Вандерсон перешел на правах аренды в «Интернасьонал»

Бразильский «Интернасьонал» арендовал у «Краснодара» нападающего Вандерсона. Срок соглашения рассчитан до лета 2022 года, сообщает сайт команды из Бразилии.

Соглашение также предусматривает опцию выкупа 27-летнего футболиста.

Вандерсон играл за «Краснодар» с 2017 года. В общей сложности на его счету 130 матчей, 17 мячей и 21 голевая передача.

Ранее «Краснодар» приостановил действие контрактов восьми легионеров по просьбе самих игроков.