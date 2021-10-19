Тренер «ПСЖ» Диего Мантовани, бывший тренер «Спартака» по реабилитации, в интервью «СЭ» назвал уникальным опыт работы в московской команде.

«Как я отреагировал на желание «Спартака» расторгнуть контракт? Абсолютно нормально, — сказал Мантовани. — Когда клуб не получает результатов, на которые рассчитывал, то происходят изменения — это обычная история в футболе. Мы встретились и все обсудили, никаких проблем. За восемь лет в вашей стране я получил уникальный опыт и пережил потрясающие моменты. Я проникся российской культурой, выучил язык. Наконец, в Москве родился мой третий ребенок. Так что этот город навсегда останется в моем сердце».