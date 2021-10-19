Сергей Карасев: «Перед матчем я настраиваю колонку и играю металл»

Российский арбитр ФИФА Сергей Карасев рассказал об увлечении музыкой.

«Почему я начинаю каждое сообщение в Instagram фразой «с судейско-металлическим приветом»? Я судья и металлист, люблю тяжелую музыку. Стараюсь достичь какого-то уровня. Времени не хватает катастрофически. Занимаюсь с вокалистом группы «Катарсис» Олегом Мишиным. Перед матчем я настраиваю колонку и играю металл. Что-то не очень громкое. Я выбираю музыку перед матчами? Конечно, а кто может со мной поспорить?» — сказал Карасев в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Карасев работал на матчах чемпионата Европы-2020, в том числе судил игру 1/8 финала Нидерланды — Чехия (0:2). Также на его счету работа главным арбитром в матче за Суперкубок УЕФА «Челси» — «Вильярреал» (1:1, 6:5 — по пенальти).