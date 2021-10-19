Российский судья Сергей Карасев рассказал о работе арбитром.

«Как стать арбитром ФИФА? Это происходит так: попадаешь в премьер-лигу, судишь много матчей и получаешь международную эмблему. Получаешь оценки, ФИФА переставляет тебя из категории в категорию. Вершина — 26 топ-судей Европы. Самый главный матч в моей карьере — Суперкубок УЕФА. Ну и Италия — Испания, полуфинал Евро, это был очень престижный турнир. Рад, что нам его доверили. Я очень счастлив», — сказал Карасев в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Карасев работал на матчах чемпионата Европы-2020, в том числе судил игру 1/8 финала Нидерланды — Чехия (0:2), а в полуфинале Италия — Испания (1:1, 4:2 — по пенальти) работал резервным арбитром. Также на его счету работа главным арбитром в матче за Суперкубок УЕФА «Челси» — «Вильярреал» (1:1, 6:5 — по пенальти).