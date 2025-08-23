Галактионов — о ничьей «Локомотива» с «Ростовом»: «Нельзя давать сопернику почувствовать вкус игры»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил, почему команде не удалось удержать преимущество в счете в матче с «Ростовом» в 6-м туре РПЛ.

Игра команд прошла на «РЖД Арене» в Москве и завершилась ничьей — 3:3. Железнодорожники упустили победу на 90+8-й минуте после гола форварда «Ростова» Роналдо.

«Абсолютно разные таймы. Когда в первом ты владеешь большим преимуществом, а во втором тайме, хотя мы акцентировали внимание в перерыве, но, наверное, не до конца в голову зашло. Нельзя давать сопернику войти в игру, почувствовать вкус игры. Надо играть более дисциплинированно. К сожалению, те наши определенные микромоменты, когда мы даем сопернику мяч принимать, и без давления даем спокойно атаки свои развивать. Плюс наши ошибки, которые приводят ко взятию ворот, сказываются», — приводит пресс-служба «Локомотива» слова Галактионова.

Московская команда с 14 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч в чемпионате России «Локомотив» проведет 31 августа против «Крыльев Советов».