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Сегодня, 16:42

«Динамо» — лидер по посещаемости среди столичных клубов. Следом — «Спартак» и ЦСКА

«Динамо» лидирует среди футбольных клубов Москвы по посещаемости в сезоне
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Московское «Динамо» лидирует по посещаемости среди футбольных клубов столицы России в этом сезоне.

В среднем за 7 игр РПЛ на «ВТБ Арене» побывало 17 433 зрителя при 67,8 процента заполняемости стадиона.

Второй по посещаемости московский клуб — «Спартак» со средним числом в 12 801 зрителя при 28,7 процентах заполняемости после 5 матчей на «Открытии банк Арене». При этом для красно-белых действует ограничение от столичных властей — не более 15 тысяч зрителей на игре из-за отсутствия полноростовых турникетов.

Третий из столичных клубов в этом сезоне по посещаемости на матчах чемпионата — ЦСКА со средним числом в 12 157 зрителей при 39,9 процентах заполняемости «ВЭБ Арены».

Далее из команд РПЛ идут «Локомотив» — 7834 зрителя (28,7 процентов) и «Торпедо» — 3894 (8,6 процентов), сообщает Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-20-dinamo-lider-sredi-moskovskikh-klubov-po-poseshchayemosti-v-rpl-v-sezone-202223
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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