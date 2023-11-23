Ветеран ЦСКА Новиков высказался о причинах завершения карьеры Дзагоева

Ветеран ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал завершение карьеры экс-полузащитника армейцев Алана Дзагоева.

«Парень талантливый, бесспорно, но замучили травмы. Только подлечится — и снова повреждение. Думаю, там накопился уже такой букет травм, что он решил закончить, потому что они не дают играть ему на высоком уровне», — цитирует Новикова «Газета.Ru».

33-летний футболист объявил о завершении карьеры во вторник, 21 ноября. Футболист выступал за греческую «Ламию», «Рубин» и ЦСКА. На его счету 9 голов в 59 матчах за сборную России.