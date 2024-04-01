Нападающий «Ростова» Мохеби: «Прекрасно себя чувствую в России и готов приносить пользу команде»

Нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своей адаптации в России.

«У меня отлично прошла адаптация в «Ростове». Меня отлично встретили. Я в России живу и играю на протяжении семи месяцев. Прекрасно себя здесь чувствую и готов приносить пользу «Ростову» своими действиями, тренируюсь и развиваюсь здесь каждый день», — сказал Мохеби «СЭ».

В этом сезоне Мохеби провел 26 матчей, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач. После 21 матча в РПЛ «Ростов» занимает девятое место, набрав 30 очков.