Полузащитник «Краснодара» Баньяц: «Игра с «Локомотивом» была достаточно грубой и жесткой»

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц прокомментировал ничью с «Локомотивом» (1:1) в матче 22-го тура РПЛ.

«Игра действительно была достаточно грубой и жесткой, было много остановок, предупреждений, но в целом вопросов по судейству у меня нет. Они просто делают свою работу и все. Я в целом не люблю говорить о работе судей, это не мое дело», — приводит слова Баньяца Legalbet.

По итогам встречи «Локомотив» с 33 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар», набравший 40 баллов, идет на второй строчке.