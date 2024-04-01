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Судейство

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Полузащитник «Краснодара» Баньяц: «Игра с «Локомотивом» была достаточно грубой и жесткой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц прокомментировал ничью с «Локомотивом» (1:1) в матче 22-го тура РПЛ.

«Игра действительно была достаточно грубой и жесткой, было много остановок, предупреждений, но в целом вопросов по судейству у меня нет. Они просто делают свою работу и все. Я в целом не люблю говорить о работе судей, это не мое дело», — приводит слова Баньяца Legalbet.

По итогам встречи «Локомотив» с 33 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар», набравший 40 баллов, идет на второй строчке.

Источник: Legalbet
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Михайло Баньяц
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
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Сочи – ЦСКА
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 2 : 0
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 0 : 0
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Рубин – Ахмат
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