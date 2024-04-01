Фассон назвал причины, по которым лидеры РПЛ в 22-м туре потеряли очки

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон прокомментировал ничью с «Краснодаром» (1:1) в 22-м туре чемпионата России.

«Я недоволен этим результатом, как и вся команда. Мы должны были выигрывать этот матч. Но мы имеем то, что имеем. Надо готовиться к следующей игре, которая будет совсем скоро. Все лидеры в этом туре потеряли очки? Чемпионат в России непростой. Даже клубы из нижней части турнирной таблицы играют достойно, поэтому бывают такие результаты», — приводит слова Фассона «Евро-Футбол.Ру».

«Локомотив» во второй раз подряд сыграл вничью в РПЛ. Команда с 33 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Железнодорожники обошли «Спартак» (32) в чемпионате.