Могут ли в России привлечь возрастных судей к работе ВАР? Ответ главы проекта

Глава проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин сказал высказался о возможности привлечения возрастных судей к работе в качестве видеоассистентов.

– Любую кандидатуру можно обсуждать, – сказал Калошин. – Но не забывайте – чем люди более возрастные, тем сложнее им учиться. Это видео из опыта других стран. В Испании, например, есть возрастной ценз. У нас нет возрастного ценза. В Европе вообще он есть.

Мы можем использовать действующих судей и тех, кто совсем недавно завершил карьеру. Мы можем привлекать возрастных людей, но не вижу смысла сильно отличаться от других стран в этом вопросе и изобретаться велосипед. В Испании в этом сезоне работает только один арбитр, недавно завершивший карьеру. В Германии – тоже. (Андрей Михайлов)

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