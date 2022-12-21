Могилевец заявил, что Давыдов закладывал в футболистов «Зенита» характер и желание бороться

Бывший полузащитник «Зенита» Павел Могилевец рассказал, как ему работалось в питерском клубе с тренером Анатолием Давыдовым.

«За что я благодарен Анатолию Давыдову, который работал со мной в молодежке? Жесткий и требовательный тренер. Он закладывал в нас характер и желание бороться — хоть за место в основе, хоть за мяч. После тренировок у Давыдова мы не боялись пойти в стык с Денисовым и Широковым. А когда я порвал «кресты», Давыдов настоял на том, чтобы меня прооперировали в Германии», — приводит слова Могилевецы Sport24.

Анатолий Давыдов работал в «Зените» с 1997 по 2001 год, с 2007 по 2013, а также в 2017 году.