Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:27

Зарплата Максимовича составит около 1,5 миллиона евро в год в случае перехода в «Спартак»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Годовая зарплата Неманьи Максимовича составит 1,5 миллиона евро, в случае его перехода в «Спартак», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, сторона сербского полузащитника хочет включить в сделку бонусы за достижение целей. Кроме этого, стороны обсуждают постепенное увеличение фиксированной заработной платы игрока с каждым новым годом контракта.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил «Хетафе» 3 миллиона евро за игрока, но испанский клуб не готов отпускать своего футболиста за такую сумму.

27-летний Максимович в сезоне-2022/23 он принял участие в 12 матчах «Хетафе» и не отличился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/zarplata-maksimovicha-v-spartake-sostavit-okolo-1-5-mln-evro-v-god-v-sluchae-perekhoda-1444642/
Неманья Максимович
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Хетафе
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Полный шок. Жамнову поставили «неуд», у сборной России будет новый тренер
Чемпионат рекордов? От кого стоит ждать самых высоких баллов на первенстве страны
В Минцифры заверили в сохранении качества связи после ухода Nokia и Ericsson
Путин запустил крупнейшее на востоке газовое месторождение и участок «Силы Сибири»
В Китае назвали условие завершения конфликта на Украине
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Могилевец заявил, что Давыдов закладывал в футболистов «Зенита» характер и желание бороться
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости