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Кавазашвили считает, что Свинову не стоит возвращаться в «Спартак» этим летом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о карьере голкипера «Факела» Ильи Свинова.

«На мой взгляд, Свинову не нужно возвращаться в «Спартак» предстоящим летом, если Селихов и Максименко останутся в команде. Возможно, его арендуют еще на год. Илью пригласят обратно в случае травмы кого-то из вратарей, а пока в этом нет никакого смысла. Это хорошо, что Свинов вернулся в «Факел» за игровой практикой, потому что он был близок к тому, чтобы угробить свою карьеру. Когда Илья перешел в «Спартак», я этого вообще не понял. Зачем идти туда, где уже есть два классных вратаря? Я обращался к нему через прессу и пытался убедить в том, что этого не стоит делать. Но Илья не послушался меня и сел на скамейку третьим запасным. Так бы и сидел до сих пор, если бы не ушел. Иногда нужно прислушиваться к мнению опытных ветеранов, которые желают только добра новому поколению», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Права на 22-летнего вратаря принадлежат «Спартаку». В нынешнем сезоне он провел за воронежский клуб 14 матчей, пропустил 25 мячей и три раза оставил ворота нетронутыми.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-svinov-by-l-blizok-k-tomu-chtoby-ugrobit-svoyu-kar-eru-horosho-chto-on-vernulsya-v-fakel/
Анзор Кавазашвили
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ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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3
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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