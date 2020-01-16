Никулинский суд перенес слушание дела по иску полузащитника грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова о защите чести и достоинства на 7 февраля. Заседание должно было состояться 16 января, но его перенесли на из-за отсутствия представителей стороны футболиста.

— На сборах! — написал Глушаков в Instagram. — Мое кредо — это футбол, если ты не знаешь. Еще работаете? Те же лица, те же схемы.

P. S. Не забывайте о кредо того, кто пытается продать квартиры моих детей"! Забываю, как его зовут.

Глушаков подал иск к бывшей жене Дарье. Футболист намерен отсудить у нее 200 миллионов рублей.

Глушаковы выясняют отношения в суде больше года. Ранее Дарья требовала от Дениса алименты на содержание детей и обвиняла его в измене. В конце октября было перенесено рассмотрение апелляционной жалобы на раздел имущества между экс-супругами.