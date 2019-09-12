Новичок «Динамо» полузащитник Оскар Хильемарк отметил, что российский чемпионат — довольно сильная лига.

— Я перешел сюда из итальянской серии А, да это сильная лига, но у меня есть представление об уровне российского чемпионата, в том числе и благодаря шведским футболистам, которые здесь выступают, — рассказал в интервью клубному телевидению Хильемарк. — Но здесь тоже сильная лига, рад, что у меня есть возможность попробовать здесь свои силы.

Мне нравится главный тренер команды Дмитрий Хохлов, который тоже играл в Европе. Здесь фантастическое место, я слышал о Москве только хорошее.

27-летний швед в прошедшем сезоне провел 18 матчей за «Дженоа» и забил один мяч при одной голевой передаче.

? | Полузащитник москвичей показал, как тренировать контроль мяча, прошел шведский музыкальный quiz и рассказал о переходе в #Динамо: https://t.co/UrF4HpxxPF#ДинамоМосква #твоякоманДа #Хильемарк — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) September 12, 2019

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