"Мне надоели ваши бредни: Каррера, Кононов, "Спартак"... Очередной стих Назарова про красно-белых

Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров сочинил очередной стих про красно-белых.
"Спартак" проиграл "Тамбову" в 3-м туре чемпионата России со счетом 0:2.
После этой встречи болельщики стали требовать отставки главного тренера Олега Кононова. В опросе среди болельщиков итальянец Массимо Каррера лидирует среди возможных сменщиков Кононова.
Напомним, что Назаров выступает против возвращения Карреры в "Спартак".
Стихотворение Назарова:
Мне надоели ваши бредни:
Каррера, Кононов, Спартак!
Итог бессмысленный и вредный –
Инсульт, изжога и инфаркт!
Чтоб лапы хищные фанатов
Меня не брали за грудки,
Я ухожу легко, без мата,
Сложив доспехи, меч и латы,
Не называя виноватых,
Иду болеть за городки.
Там судьи есть, но не мешают,
А вместо тренера – физрук,
Трибуны мало что решают,
Лишь верный глаз, да крепость рук.
И биту взяв высоким хватом,
Разносишь чурки с треском всласть,
А если оскорбят фанаты,
То можно сильно… не попасть!
Мне надоели ваши бредни: Каррера, Кононов, Спартак! Итог бессмысленный и вредный – Инсульт, изжога и инфаркт! Чтоб лапы хищные фанатов Меня не брали за грудки, Я ухожу легко, без мата, Сложив доспехи, меч и латы, Не называя виноватых, Иду болеть за городки. Там судьи есть, но не мешают, А вместо тренера – физрук, Трибуны мало что решают, Лишь верный глаз, да крепость рук. И биту взяв высоким хватом, Разносишь чурки с треском всласть, А если оскорбят фанаты, То можно сильно… не попасть!