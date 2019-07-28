"Мне надоели ваши бредни: Каррера, Кононов, "Спартак"... Очередной стих Назарова про красно-белых

Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров сочинил очередной стих про красно-белых.

"Спартак" проиграл "Тамбову" в 3-м туре чемпионата России со счетом 0:2.

После этой встречи болельщики стали требовать отставки главного тренера Олега Кононова. В опросе среди болельщиков итальянец Массимо Каррера лидирует среди возможных сменщиков Кононова.

Напомним, что Назаров выступает против возвращения Карреры в "Спартак".

Стихотворение Назарова:

Мне надоели ваши бредни:

Каррера, Кононов, Спартак!

Итог бессмысленный и вредный –

Инсульт, изжога и инфаркт!

Чтоб лапы хищные фанатов

Меня не брали за грудки,

Я ухожу легко, без мата,

Сложив доспехи, меч и латы,

Не называя виноватых,

Иду болеть за городки.

Там судьи есть, но не мешают,

А вместо тренера – физрук,

Трибуны мало что решают,

Лишь верный глаз, да крепость рук.

И биту взяв высоким хватом,

Разносишь чурки с треском всласть,

А если оскорбят фанаты,

То можно сильно… не попасть!