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Агент Мижигурскис отреагировал на информацию, что его клиентов могут оштрафовать за работу с ним

12:13
Александр Ломовицкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Ломовицкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Футбольный агент Валериюс Мижигурскис отреагировал на информацию о том, что футболисты тульского «Арсенала» Александр Ломовицкий и Николай Рассказов, а также защитник «Локомотива» Артур Черный получили предупреждение от РФС, так как не предоставили документы о своих отношениях с агентом.

«Произошло недопонимание. По моей информации, РФС обратился к клубам, а не лично к футболистам. Клубы ответили в РФС. Футболисты уважают и регламент, и РФС, поэтому представят необходимую информацию в самое ближайшее время» — сказал Мижигурскис «СЭ».

Вопрос возник после выпуска программы «Инсайдеры» Нобеля Арустамяна, в котором Мижигурскис рассказал о своем сотрудничестве с этими футболистами в качестве агента. У Валериюса нет лицензии.

Комиссия по работе с посредниками отправила запрос троим футболистам, но все трое его проигнорировали, за что и были предупреждены. Если Ломовицкий, Рассказов и Черный документально не опровергнут свою связь с Мижигурскисом, то их могут оштрафовать (от 50 до 500 тысяч) или дисквалифицировать (до трех месяцев) за работу с неакредитованным посредником.

(Владислав Флегонтов)

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