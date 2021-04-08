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ЦСКА поздравил Акинфеева с 35-летием песней «Капитан, капитан, улыбнитесь»

12:17
Игорь Акинфеев. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
Игорь Акинфеев. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
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Пресс-служба ЦСКА поздравила голкипера и капитана команды Игоря Акинфеева с днем рождения. Сегодня, 8 апреля, российскому футболисту исполнилось 35 лет.

«Вратарь. Капитан. Легенда. Игорю Акинфееву — 35! Поздравляем!» — говорится в Twitter армейцев.

На YouTube-канале ЦСКА также появилось поздравительное видео с песней «Капитан, капитан, улыбнитесь».

В ролике братья Василий и Алексей Березуцкие дирижировали детским хором, вместе с которым в масках с Акинфеевым пели Кирилл Набабкин и Алан Дзагоев. В видео также присутствует главный тренер красно-синих Ивица Олич.

Игорь Акинфеев является шестикратным чемпионом России в составе ЦСКА.

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